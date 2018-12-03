В Калининграде водитель попал под колеса собственного грузовика

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-03T10:27:50+03:00

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В Калининграде беспечность водителя едва не закончилась трагедией.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, дорожное происшествия произошло днем в субботу, 1 декабря на Московском проспекте.

54-летний водитель грузовика «Вольво» при разгрузке покинул свое место, не приняв необходимые меры исключающие самопроизвольное движение транспорта.

В результате беспечности грузовик с прицепом скатился назад совершил наезд на водителя. Мужчина получил телесные повреждения.