В Калининграде водитель попал под колеса собственного грузовика
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде беспечность водителя едва не закончилась трагедией.
Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, дорожное происшествия произошло днем в субботу, 1 декабря на Московском проспекте.
54-летний водитель грузовика «Вольво» при разгрузке покинул свое место, не приняв необходимые меры исключающие самопроизвольное движение транспорта.
В результате беспечности грузовик с прицепом скатился назад совершил наезд на водителя. Мужчина получил телесные повреждения.