В базу «Безопасного города» уже включили 660 номеров разыскиваемых автомобилей

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-03T10:41:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В базу «Безопасного города» в Калининградской области уже включили 660 номеров автомобилей, которые находятся в угоне или причастны к совершению преступлений. Как сообащет пресс-служба регионального правительства, список автомобилей, находящихся в этом списке», регулярно обновляется.

На территории Калининграда и области устанавливаются камеры с функцией автоматической фиксации госномеров. Такими камерами оборудованы все въезды и выезды Калининграда, основные улицы и проспекты города, а также пункты пропуска через госграницу. Более 140 таких камер установлено в Калининграде и 152 – на областных автодорогах.

- Камеры видеонаблюдения, способные распознавать автомобильные номера, в разы увеличивают возможности операторов «Безопасного города» при поиске и установлении маршрутов разыскиваемых машин. С начала года камеры распознавания госномеров произвели 36 тысяч автоматических фиксаций разыскиваемых автомобилей, - отметили в пресс-службе праыительства.