Два пляжа в Калининградской области вошли в десятку лучших в России

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-03T10:53:54+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших пляжей России, популярных для отдыха в 2018 году.

В первую десятку пляжей российских курортов вошли Массандровский пляж в Ялте (Крым), пляж в Джемете (Анапа), Золотой пляж в Феодосии (Крым), Суджукская коса в Цемесской бухте Новороссийска, пляж Имеретинский в Адлере (Сочи), Долгая коса в ст. Должанская Ейского района (Краснодарский край), Куршская коса в п. Лесной Калининградской области, пляж Чайка в Лазаревском (Сочи), Посольский сор на Байкале (Бурятия) и пляж Янтарный в п. Янтарный Калининградской области.

Для оценки пляжей использовались такие критерии как чистота воды в море и самого пляжа, наличие удобств: лежаки, туалет, душ, работа службы спасения, доступ к городской инфраструктуре и отзывы в Интернете.