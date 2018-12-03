В Неманском районе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-03T11:03:19+03:00

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В воскресенье в Неманском районе в результате ДТП погиб водитель «Мерседеса». Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД,

Авария произошла на 29-м километре автодороги Советск-Гусев. 24-летний водитель Мерседеса» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.