В Неманском районе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»
.Фото: Госавтоинспекция
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В воскресенье в Неманском районе в результате ДТП погиб водитель «Мерседеса». Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД,
Авария произошла на 29-м километре автодороги Советск-Гусев. 24-летний водитель Мерседеса» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.