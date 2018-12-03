2018-12-03T11:03:19+03:00
Происшествия

В Неманском районе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

В воскресенье в Неманском районе в результате ДТП погиб водитель «Мерседеса». Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД,

Авария произошла на 29-м километре автодороги Советск-Гусев. 24-летний водитель Мерседеса» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхознадзор нашел в торговых точках Калининграда 10 кг «санкционки»
За пять лет в Калининградской области отремонтировали 43 спортзала в сельских школах
Калининградцам предложили подписку на смартфон
В Калининграде собирают деньги на операцию для 17-летнего незрячего пианиста
В Гусеве мотоцикл врезался в автомобиль: двое пострадавших
Два пляжа в Калининградской области вошли в десятку лучших в России
В базу «Безопасного города» уже включили 660 номеров разыскиваемых автомобилей
На Северном обходе в ДТП пострадали четыре человека
В Калининграде водитель попал под колеса собственного грузовика
Создателя фестиваля «Балтийские сезоны» Давида Смелянского наградили медалью «За заслуги перед Калининградской областью»
В Неманском районе ночью сгорели два трактора
В Калининграде подорожал проезд в общественном транспорте
Калининградец выиграл в Японии чемпионат мира по кудо
В центре Светлогорска образовался громадный провал на проезжей части
Мэр Калининграда заявил о скором сносе падающего дома на Московском проспекте
В Полесске подростки украли у 71-летнего пенсионера шесть ящиков водки и ящик портвейна
Юного похитителя аккумуляторов нашли по отпечаткам пальцев
Под вторым эстакадным мостом в Калининграде откроется площадка для паркура и скейт-парк
Премия Рунета: Калининградская область стала лучшей в России по онлайн-закупкам
Житель Калининграда вышел из ресторана и бесследно исчез
Суд обязал калининградку заплатить за дачу, которую сожгла ее дочь
В Калининграде пройдут интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»
В Калининграде двое уголовников попались на краже сковородок