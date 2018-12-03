2018-12-03T11:05:00+03:00
Общество

В Калининграде собирают деньги на операцию для 17-летнего незрячего пианиста

Никите Плетневу необходимо лечение в Санкт-Петербурге
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининграде фонд «Берег надежды» собирает средства для помощи 17-летнему незрячему пианисту из Пионерского Никите Плетнева. Музыканту требуется срочная операция в Санкт-Петербурге – на нее и переезд до клиники нужно 45 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в середине ноября у мальчика разболелся глаз. После звонка лечащему врачу в Санкт-Петербург ребенка срочно вызвали на операцию. Никите удалили глаз. Операция прошла успешно, потому что помощь была оказана вовремя. Никита впервые за две недели чувствует себя хорошо, головные боли у него прошли, через неделю ему поставят специальный протез.

Никита не видит с рождения, у него ретинопатия обоих глаз. В детстве он перенес несколько операций, периодически наблюдается в Санкт-Петербурге.

Он – пианист с уникальным талантом. В детстве услышал, как его двоюродный брат играл на аккордеоне, и стал подбирать аккорды сам. Никита играет на слух, запоминая наизусть значительные произведения.

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