За пять лет в Калининградской области отремонтировали 43 спортзала в сельских школах

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-03T11:12:25+03:00

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За пять лет в Калининградской области отремонтировали 43 спортивных зала в сельских школах, 14 спортивных площадок были оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

В проекте приняло участие 50 сельских школ, полностью была обновлена спортивная инфраструктура школ в шести муниципалитетах.

В результате, после приведения спортзалов в порядок, 2014-2017 во внеурочное время 2 655 детей стали заниматься спортом.

Всего в сельских школах в Калининградской области учатся более 15 тысяч детей. В начале учебного года численность школьников, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составила более 11 тысяч человек.