Россельхознадзор нашел в торговых точках Калининграда 10 кг «санкционки»
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:
Россельхознадзор продолжает выявлять в торговых точках Калининграда санкционные продукты. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления ведомства.
Так, в четверг, 29 ноября, сотрудники управления провели рейд, в ходе которого обнаружили санкционные продукты, ввоз которых в РФ запрещен: томаты, малина, капуста брокколи из Испании, Голландии и Польши. Общий вес изъятой продуктов составил 10 килограммов.
Запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена.