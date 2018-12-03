Россельхознадзор нашел в торговых точках Калининграда 10 кг «санкционки»

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-03T12:28:30+03:00

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Россельхознадзор продолжает выявлять в торговых точках Калининграда санкционные продукты. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления ведомства.

Так, в четверг, 29 ноября, сотрудники управления провели рейд, в ходе которого обнаружили санкционные продукты, ввоз которых в РФ запрещен: томаты, малина, капуста брокколи из Испании, Голландии и Польши. Общий вес изъятой продуктов составил 10 килограммов.

Запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена.