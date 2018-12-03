Министр: В Черняховске сложилась негативная ситуация с контрактом на зимнее содержание дорог

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-03T12:43:17+03:00

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В Черняховском городском округе сложилась «самая негативная ситуация» с содержанием дорог в зимний период. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

- В Черняховске мы имеем незаключенный контракт на зимнее содержание автомобильных дорог. Это сложилось потому, что два раза торги не состоялись, по нашему мнению, коллеги неправильно рассчитали начальную, максимальную цену контракта, взяв ее на уровне 2016 года - сказала Дятлова.

По ее словам, при этом не был взяты в расчет существующие цены на дизтопливо, НДС в 20 процентов.

- Это экономически необоснованная цена. Сейчас в Черняховске заключен договор до 100 тысяч рублей, проводятся конкурсные процедуры, надеюсь, ситуацию мы закроем, - сказала министр развития инфраструктуры.