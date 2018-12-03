В Калининграде до вечера не будет света в домах на трех улицах

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-03T12:44:25+03:00

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В Калининграде в понедельник отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообащет пресс-служба городско администрации.

До 18 часов из-за ремонта щита не будет электроэнергии в Московском районе на ул. Интернациональная 5 (откл. лифты), ул. Интернациональная 7 К-1(откл. лифты), ул. Летняя 63.

Кроме этого, в городе 144 квартиры в 13-ти домах остаются без газа.

пр-т Ленинский 14 (16 квартир)

пр-т Ленинский 10, 12 (34 квартиры)

ул. Береговая 32 (3 квартиры)

ул. Л. Голикова 18 (2 квартиры)

ул. Самаркандская 14 (3 квартиры)

ул. М. Расковой 14 (12 квартир)

ул. Гайдара 115 (10 квартир)

ул. Бахчисарайская 20 (9 квартир)

ул. Знойная 1 (19 квартир)

ул. Комсомольская 53а (16 квартир)

пр-т Победы 111 (12 квартир)

пр-т Победы 113 (8 квартир)