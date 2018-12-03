2018-12-03T12:51:33+03:00
Экономика

Стали известны самые распространенные зарплаты в Калининградской области

Кирилл Алексеев
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Согласно последнему исследованию агентства РИА "Рейтинг", доля калининградцев, получающих зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц, составляет 24,9 процента. При этом доля тех, у кого ежемесячный заработок превышает 100 тысяч рублей - 1,92 процента. Самая распространенная заработная плата в регионе - от 15 до 33 тысяч рублей.

Наивысшая доля работников, получающих более 100 рублей в месяц в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском округах - более 20 процентов. Москва находится на пятом месте, Санкт-Петербург - на 11-м. Калининградская область в этом рейтинге заняла 33-е место.

Рейтинг составлялся по данным Росстата о средних зарплатах (с учетом подоходного налога) за 9 месяцев 2018 года.

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