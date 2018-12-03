2018-12-03T13:03:31+03:00
Общество

В Калининграде в магазине нашли 320 бутылок «левого» алкоголя

Виктор Сергеев
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В Калининграде в одном из магазинов в Ленинградском районе обнаружили крупную партию алкоголя без акцизных марок. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские обнаружили в торговой точке 320 бутылок спиртосодержащей продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

В отношении 56-летнего предпринимателя завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы.

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