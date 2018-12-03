Антон Алиханов: Миллионный житель живет на востоке Калининградской области

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-03T13:39:50+03:00

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В ходе прямой линии на ГТРК "Калининград" губернатор Антон Алиханов ответил на вопрос о миллионном жителе Калининградской области. Недавно в Росстате заявили, что население региона превысило миллион человек. Журналистов интересовала, кто стал "историческим" калининградцем.

- Вы скоро все узнаете, - сказал губернатор. - Мы вместе поедем и поздравим. Пока могу сказать, что миллионный житель Калининградской области живет на востоке нашего региона.