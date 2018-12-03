2018-12-03T13:43:00+03:00
Звезды

В Светлогорске летом 2019 года пройдет 15-летие музыкального фестиваля «Crescendo»

О решении объявил руководитель фестиваля Денис Мацуев
Александр КАТЕРУША
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Денис Мацуев.Денис Мацуев.Фото: Александр КАТЕРУША
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Летом 2019 года город Светлогорск примет музыкальный фестиваль «Crescendo». Об этом на своей страничке в Инстаграм объявил пианист Денис Мацуев, который выступает в роли художественного руководителя «Crescendo».

- Светлогорск – это потрясающий город, в котором мы много раз играли. Решили наше 15-летие фестиваля «Crescendo» праздновать здесь, в июле 2019 года. Будет целый парад гала-концертов прямо на открытом воздухе. И мы этого очень ждем.

«Crescendo» – это наша семья, это команда удивительных молодых музыкантов, не одно поколение которых прошло через «Crescendo», - сказал Денис Мацуев и передал всем подписчикам привет с берегов Балтики.

Напомним, 30 ноября в Светлогорске завершился юбилейный XV Фестиваль искусств «Балтийские сезоны». На сцене «Янтарь холла» блистал пианист-виртуоз Денис Мацуев. В концерте также приняли участие контрабасист Андрей Иванов, валторнист Аркадий Шилклопер и юные музыканты из разных городов России: скрипач Матвей Блюмин, барабанщик Даниил Гулевич, саксофонистка Софья Тюрина, которая обладает уникальным перманентным дыханием, то есть она дует в саксофон и одновременно дышит носом. Все ребята – звезды творческого конкурса-шоу «Синяя птица».

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