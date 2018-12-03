2018-12-03T13:51:28+03:00
Общество

Рассыпающийся дом в Васильково признали строительным браком

По словам Елены Серой, у здания есть проблемы с несущими конструкциями
Иван МАРКОВ
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Рассыпающийся дом в ВасильковоРассыпающийся дом в ВасильковоФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 3 декабря во время прямой линии на канале Россия24-Калининград губернатора Антона Алиханова спросили о судьбе рассыпающегося дома на улице Весенней в поселке Васильково. Алиханов напомнил, что первые меры по обеспечению безопасности жильцов уже приняты и переадресовал вопрос министру регионального контроля Калининградской области Елене Серой.

- У нас 2 и 7 ноября проведена экспертиза лаборатории бюро судебных экспертиз, предоставлено экспертное заключение по состоянию конструкций, - ответила Серая. - К сожалению, там выявлены не только проблемы с облицовкой, но и с несущими конструкциями. Сейчас там работает экспертиза, которая проводит инструментальный контроль, то есть поставлены те самые маячки, которые в течение месяца определят, расширяются те трещины или нет. После этого будет предложено решение по данному дому.

Далее Серая признала работу застройщика строительным браком.

- Когда инструментальной экспертизой будут предложены пути решения для устранения этих нарушений, тогда будет составлена смета, и только после этого будет понимание, за счет каких источников устранять нарушение, - добавила министр.

Губернатор же напомнил, что подрядчик, занимавшийся строительством, банкрот.

- Елена Борисовна, - обратился Алиханов к Серой, - надо посмотреть, какая у него фамилия, имя и отчество, и чем он занимается сейчас. У нас, к сожалению, недобросовестных строителей много, которые меняют название контор, но в лице не меняются.

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