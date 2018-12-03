2018-12-03T13:51:59+03:00
Спорт

Алиханов – о «Балтике»: Выходить завтра в высшую лигу, наверное, не совсем правильно

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Работа по поиску достаточного количества спонсоров для калининградской «Балтики» себя не оправдала в том объеме, на которые рассчитывали региональные власти. Об этом в эфире «прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов.

- Хотя, иногда получали солидные средства от ряда предприятий, но все равно пришлось закрывать долги, которые остались еще от предыдущего сезона, - сказал он.

По его словам, сейчас перед руководством клуба стоит задача принять ряд кадровых решений, перестроить систему зарплат, «исходя из тех реалий, что сложились».

- Понятно, что задача играть хорошо – все стоит. Выходить завтра в высшую лигу, наверное, не совсем правильно. Потому что для этого нужно, как минимум, миллиард рублей. Миллиарда рублей нет ни у региона, ни у спонсоров. Поэтому клуб, наверное, в ближайшие годы будет играть в ФНЛ, и нам хотелось бы, чтобы игры были более зрелищными.

Он выразил надежду, что новый тренер клуба сделает акценты на калининградских футболистов.

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