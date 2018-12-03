Антон Алиханов: Фестиваль фейерверков может вернуться на побережье Балтики

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-03T13:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный чемпионат по фейерверкам может вернуться на побережье Балтийского моря. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По словам Антона Алиханова, фестиваль фейерверков в этом году проводился за счет частных средств на территории у нового стадиона на острове.

- Организаторы остались в глубоком минусе и они, думаю, не горят желанием проводить фестиваль там еще раз, - сказал губернатор. - Будет ли следующий фестиваль в Калининграде – не уверен. Возможно, вернемся на побережье.

Напомним, до этого года бесплатный фестиваль фейерверков проходил в Зеленоградске, собирая зрителей на променаде. Этой осенью организаторы приняли решение устроить праздник на острове Октябрьском. Помимо фейерверка посетители могли послушать концерт. Вход на территорию фестиваля был платным.