Алиханов сообщил о выделении 45 млн рублей на молодежный футбол

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-03T13:57:08+03:00

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Региональные власти разделили бюджет калининградской «Балтики» и молодежной составляющей. Об этом в ходе «Прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов.

- На молодежный футбол мы выделили порядка 45 млн рублей, что позволит нам закладывать фундамент и ориентироваться на своих воспитанников, - сказал глава региона.

По его славам, это позволит, в том числе, зарабатывать клубу на трансферах футболистов в другие клубы и лиги.