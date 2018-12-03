Алиханов сообщил о выделении 45 млн рублей на молодежный футбол
.Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти разделили бюджет калининградской «Балтики» и молодежной составляющей. Об этом в ходе «Прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов.
- На молодежный футбол мы выделили порядка 45 млн рублей, что позволит нам закладывать фундамент и ориентироваться на своих воспитанников, - сказал глава региона.
По его славам, это позволит, в том числе, зарабатывать клубу на трансферах футболистов в другие клубы и лиги.