Алиханов: Полигону в поселке Круглово осталось работать недолго

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-03T14:05:05+03:00

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Полигон в поселке Круглово будут работать два-три года. Об этом в эфире «прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос жительницы Янтарного, которая пожаловалась на экологические проблемы.

- Действительно, запах там есть, особенно летом. Полигон нужно будет рекультивировать в ближайшее время, мы сейчас над этим работаем, - сказал он.

По словам губернатора, в следующем году власти планируют объявить концессию чтобы создать новый полигон в другом муниципалитете с созданием сортировочного комплекса, чтобы 30-35% мусора вовлекалось во вторичную переработку.

- Полигону осталось работать недолго, дальше мы будем его рекультивировать, - сказал Антон Алиханов.