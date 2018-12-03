2018-12-03T14:05:05+03:00
Общество

Алиханов: Полигону в поселке Круглово осталось работать недолго

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полигон в поселке Круглово будут работать два-три года. Об этом в эфире «прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос жительницы Янтарного, которая пожаловалась на экологические проблемы.

- Действительно, запах там есть, особенно летом. Полигон нужно будет рекультивировать в ближайшее время, мы сейчас над этим работаем, - сказал он.

По словам губернатора, в следующем году власти планируют объявить концессию чтобы создать новый полигон в другом муниципалитете с созданием сортировочного комплекса, чтобы 30-35% мусора вовлекалось во вторичную переработку.

- Полигону осталось работать недолго, дальше мы будем его рекультивировать, - сказал Антон Алиханов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти купят 106 квартир для детей-сирот
Алиханов предложил изъять у собственников исторические фахверковые склады в Железнодорожном
Министр: В Калининграде по-прежнему не хватает техники для зимней уборки дорог
Калининградская область получит 2,6 млрд рублей на новую программу по расселению «аварийщиков»
Калининградца оштрафовали за размещение нацистской символики
В двух калининградских скверах установили новые скамейки и урны
Калининградский юрист стал двухмиллионным пассажиром «Храброво»
Алиханов: В ЛПХ свиней быть не должно
Житель Светлогорска лишился автомобиля за долги по алиментам
Калининградским школьникам расскажут об основах программирования
В ноябре с улиц Калининграда демонтировали 237 рекламных конструкций
Алиханов – о борьбе с «серыми зарплатами»: Всем работодателям я хочу сказать, что однажды мы придем и за вами
Алиханов предложил высаживать придорожные аллеи на месте вырубленных
Команда из Ладушкина стала лучшей в молодежной лиге игры «Что? Где? Когда?»
Алиханов рассказал об экс-депутате Облдумы, который задолжал 150 тыс транспортного налога
Алиханов о закрытии школы в Заповедном: Есть объективные причины, когда какой-то поселок депопулируется
Алиханов прокомментировал изгнание «торгующих бабушек» с ул. Баранова