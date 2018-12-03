Алиханов: Полигону в поселке Круглово осталось работать недолго
Полигон в поселке Круглово будут работать два-три года. Об этом в эфире «прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос жительницы Янтарного, которая пожаловалась на экологические проблемы.
- Действительно, запах там есть, особенно летом. Полигон нужно будет рекультивировать в ближайшее время, мы сейчас над этим работаем, - сказал он.
По словам губернатора, в следующем году власти планируют объявить концессию чтобы создать новый полигон в другом муниципалитете с созданием сортировочного комплекса, чтобы 30-35% мусора вовлекалось во вторичную переработку.
- Полигону осталось работать недолго, дальше мы будем его рекультивировать, - сказал Антон Алиханов.