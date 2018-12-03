2018-12-03T14:12:22+03:00
Общество

Владимир Кацман получил премию за строительство синагоги в Калининграде

Награду предприниматель получил в в Государственном кремлевском дворце в Москве
Александр КАТЕРУША
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Владимир Кацман.Владимир Кацман.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Москве в Государственном кремлевском дворце прошла церемония награждения пиемией Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше». В номинации «Общинная жизнь» наградили калининградского предпринимателя Владимира Кацмана.

Об этом сообщила представитель общины Белла Голдштейн.

Владимир Кацман отмечен за вклад в развитие общинной жизни в Калининграде. На церемонии напомнили, что усилиями Кацмана в Калининграде была восстановлена и торжественно открыта 8 ноября Новая синагога. Храм отстроен на историческом месте, где была в «Хрустальную ночь» сожжена и разрушена Кёнигсбергская синагога.

Другими лауреатами премии, которую вручают с 2003 года в этом году стали актер и режиссер Константин Хабенский, коллектив Театра имени Евгения Вахтангова, художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт и другие.

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