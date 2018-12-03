В Калининграде водитель автобуса пытался дать взятку инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-03T14:15:13+03:00

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В Калининграде задержали водителя рейсового автобуса, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Емельянова в рамках операции «Автобус» инспектор остановил пассажирский автобус за нарушение ПДД. Водитель автобуса был не пристегнут ремнями безопасности.

Водитель сразу попытался «договориться», хотя инспектор предупредил его об ответственности за дачу взятки. Однако, водитель проявил упорство и, воспользовавшись моментом, бросил деньги в багажный отсек патрульной машины.

- Сразу после этого мужчину задержали сотрудники ГИБДД, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей», водителю грозит до одного года лишения свободы.