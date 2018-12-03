2018-12-03T14:15:13+03:00
Общество

В Калининграде водитель автобуса пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде задержали водителя рейсового автобуса, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Емельянова в рамках операции «Автобус» инспектор остановил пассажирский автобус за нарушение ПДД. Водитель автобуса был не пристегнут ремнями безопасности.

Водитель сразу попытался «договориться», хотя инспектор предупредил его об ответственности за дачу взятки. Однако, водитель проявил упорство и, воспользовавшись моментом, бросил деньги в багажный отсек патрульной машины.

- Сразу после этого мужчину задержали сотрудники ГИБДД, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей», водителю грозит до одного года лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти купят 106 квартир для детей-сирот
Алиханов предложил изъять у собственников исторические фахверковые склады в Железнодорожном
Министр: В Калининграде по-прежнему не хватает техники для зимней уборки дорог
Калининградская область получит 2,6 млрд рублей на новую программу по расселению «аварийщиков»
Калининградца оштрафовали за размещение нацистской символики
В двух калининградских скверах установили новые скамейки и урны
Калининградский юрист стал двухмиллионным пассажиром «Храброво»
Алиханов: В ЛПХ свиней быть не должно
Житель Светлогорска лишился автомобиля за долги по алиментам
Калининградским школьникам расскажут об основах программирования
В ноябре с улиц Калининграда демонтировали 237 рекламных конструкций
Алиханов – о борьбе с «серыми зарплатами»: Всем работодателям я хочу сказать, что однажды мы придем и за вами
Алиханов предложил высаживать придорожные аллеи на месте вырубленных
Команда из Ладушкина стала лучшей в молодежной лиге игры «Что? Где? Когда?»
Алиханов рассказал об экс-депутате Облдумы, который задолжал 150 тыс транспортного налога
Алиханов о закрытии школы в Заповедном: Есть объективные причины, когда какой-то поселок депопулируется
Алиханов прокомментировал изгнание «торгующих бабушек» с ул. Баранова