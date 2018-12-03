Калининградец сломал палец соседу, которому не нравилась громкая музыка
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Калининградец избил соседа, который сделал ему замечание насчет громкой музыки. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Д. Донского около 4 часов утра. 61-летний мужчина постучался в квартиру к соседу и сделал ему замечание насчет громкой музыки. В ответ ранее судимый 30-летний мужчина начал избивать недовольного соседа и сломал ему палец на правой ноге.
По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Любителю громкой музыки грозит до трех лет лишения свободы