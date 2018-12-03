В Калининграде профессор Гильманов выступит с бесплатной лекцией об Иване Тургеневе

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-03T14:27:19+03:00

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В Калининградской областной научной библиотеке проводят серию культурных и научных мероприятий в честь юбилея великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Тургенева.

Как сообщают организаторы, уже во вторник 4 декабря в библиотеке состоится лекция профессора Владимира Гильманова, посвященная писателю.

Владимир Гильманов – известный калининградский ученый, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной филологии БФУ им. Канта. Имя Владимира Гильманова знают не только профессиональные литературоведы, но и многие калининградцы, которые интересуются гуманитарным знанием и литературой и регулярно приходят на открытые лекции профессора в областную библиотеку.

Мероприятие пройдет в лекционном зале библиотеки. Начало в 18.30.

Вход свободный.