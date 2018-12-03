СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-03T14:38:41+03:00

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Губернатор Алиханов не ожидает проблем с льготными лекарствами в 2019 году. Об этом глава региона заявил в ходе «Прямой линии» на ГТРК «Калининград».

- В этом году мы ввели электронную систему, мы сейчас видим всех льготников, и федеральных, и региональных, знаем все их заболевания, сколько им нужно и каких лекарств. Вся потребность в лекарствах будет профинансирована, мы уже очень много контрактов заключили, никаких ситуаций с перебоями быть не должно, - сказал он.