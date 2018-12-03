2018-12-03T14:55:12+03:00
Общество

Алиханов прокомментировал изгнание «торгующих бабушек» с ул. Баранова

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде необходимо создать условия для уличной торговли. Об этом глава региона заявил в ходе «Прямой линии» на ГТРК «Калининград», комментируя заявление, что с отремонтированной улицы Баранова «изгнали торгующих там бабушек».

- Я думаю, город найдет на это средства, сделает нормальные лотки, чтобы они не сидели под дождем. И предоставлять это бесплатно, как это делается в других муниципалитетах,- сказал губернатор.

При этом Антон Алиханов отметил, что на Охотном ряду в Москве, которая была одним большим «торжищем», сейчас нет торговцев польской санкционкой.

- И бабушки, я очень люблю бабушек, которые торгую своей зеленью, и не хочу их обидеть, и для них мы обустроим инфраструктуру. Но это не бабушки, которые торгуют носками, которые они связали. Это конкретный бизнес конкретных предпринимателей, которые этих людей нанимают, они на них работают, - сказа губернатор. – Мы, несомненно, справимся с незаконной торговлей на улице Баранова. Хочу, пользуясь случаем, передать привет владельцам Центрального рынка, и их охране. И сказать им, что они могли бы решить эту проблему, но остались глухи к нашим просьбам, за что в скором времени последует наказание.

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