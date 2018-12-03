Алиханов о закрытии школы в Заповедном: Есть объективные причины, когда какой-то поселок депопулируется

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-03T15:24:57+03:00

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В понедельник 3 декабря во время прямой линии на канале Россия24-Калининград губернатор Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с закрывающейся школой в поселке Заповедное Славского района.

- По-моему, 20 там учеников или 22-23, или даже меньше, - заявил Алиханов. - Не суть важно. В классе 1-2 человека. Ни о каком качестве образования в такой ситуации говорить нельзя. При этом, есть рядом поселок Тимирязево. Не так далеко, там, по-моему, 10 минут езды на автобусе. Там есть и будет возможность подвоза для этих детей. Учителя, которые там работают, будут востребованы в других школах. У нас нет профицита какого-то гигантского в этой среде. Мы всех учителей в системе готовы сохранить, и будем идти им несомненно навстречу. Но есть просто объективные ситуации, когда некого учить. Дети от этого страдают. У них хуже уровень образования, чем у их сверстников. Мы такой ситуации допустить не должны.

Что касается здания школы, то, по мнению Алиханова, муниципальные власти должны находить варианты их использования, чтобы они не приходили в запустение и не начали разрушаться.

- Под какие-нибудь дополнительные кружки, еще под что-то, - добавил Алиханов. - Всегда можно найти форматы для того, чтобы жизнь продолжала теплиться в этих заведениях. Централизованных каких-то планов по сокращению малокомплектных школ у нас ни в коем случае нет. Никто такую работу не ведет. Просто иногда есть объективные причины, когда какой-то поселок постепенно депопулируется. Так бывает.