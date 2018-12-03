Алиханов рассказал об экс-депутате Облдумы, который задолжал 150 тыс транспортного налога

СЕГОДНЯ 15:39 2018-12-03T15:39:02+03:00

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Вместо повышения транспортного налога необходимо усиливать работу по взысканию долгов с неплательщиков. Об этом в ходе «Прямой линии» на ГТРК «Калининград» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Есть замечательный человек Грибов Иван (бывший депутат Облдумы, директор строительной компании. – Ред), который больше 150 тысяч рублей должен по транспортному налогу за две свои БМВ седьмой серии, сейчас уже на третьей ездит. Банкрот, не достроил нам ФОК на Аллее Смелых. И знаете, что он говорит в частных разговорах? «Мне государство должно больше». Он нас обирает, и мы еще должны за него разбираться!

Глава региона добавил, что задолженность по транспортному налогу в области составляет миллиард рублей.