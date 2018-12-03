2018-12-03T15:44:45+03:00
Общество

Команда из Ладушкина стала лучшей в молодежной лиге игры «Что? Где? Когда?»

Турнир по интеллектуальной игре на кубок губернатора Калининградской области прошел в выходные
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Известный знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров приезжал в Калининград, чтобы провести открытый областной турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на кубок губернатора. Игра проходила в формате двух блоков: лига юниоров (12-17 лет) и молодежная лига (18-30 лет).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в зачете среди 5-7 классов первое место заняла команда «Последний вагон» из Светлогорска.

Среди знатоков 8-11 классов лучшей стала команда «Янтарный край» (калининградская школа №3).

В молодежном зачете победила команда «Виктория» из Ладушкина.

Отборочные турниры проводятся ежемесячно в двух городах – в Калининграде и в Черняховске. Кроме местных команд, в интеллектуальных турнирах принимают участие и знатоки из Литовской Республики и Польши.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти купят 106 квартир для детей-сирот
Алиханов предложил изъять у собственников исторические фахверковые склады в Железнодорожном
Министр: В Калининграде по-прежнему не хватает техники для зимней уборки дорог
Калининградская область получит 2,6 млрд рублей на новую программу по расселению «аварийщиков»
Калининградца оштрафовали за размещение нацистской символики
В двух калининградских скверах установили новые скамейки и урны
Калининградский юрист стал двухмиллионным пассажиром «Храброво»
Алиханов: В ЛПХ свиней быть не должно
Житель Светлогорска лишился автомобиля за долги по алиментам
Калининградским школьникам расскажут об основах программирования
В ноябре с улиц Калининграда демонтировали 237 рекламных конструкций
Алиханов – о борьбе с «серыми зарплатами»: Всем работодателям я хочу сказать, что однажды мы придем и за вами
Алиханов предложил высаживать придорожные аллеи на месте вырубленных
Алиханов рассказал об экс-депутате Облдумы, который задолжал 150 тыс транспортного налога
Алиханов о закрытии школы в Заповедном: Есть объективные причины, когда какой-то поселок депопулируется
Алиханов прокомментировал изгнание «торгующих бабушек» с ул. Баранова