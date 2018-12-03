Команда из Ладушкина стала лучшей в молодежной лиге игры «Что? Где? Когда?»

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-03T15:44:45+03:00

Турнир по интеллектуальной игре на кубок губернатора Калининградской области прошел в выходные

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Известный знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров приезжал в Калининград, чтобы провести открытый областной турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на кубок губернатора. Игра проходила в формате двух блоков: лига юниоров (12-17 лет) и молодежная лига (18-30 лет).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в зачете среди 5-7 классов первое место заняла команда «Последний вагон» из Светлогорска.

Среди знатоков 8-11 классов лучшей стала команда «Янтарный край» (калининградская школа №3).

В молодежном зачете победила команда «Виктория» из Ладушкина.

Отборочные турниры проводятся ежемесячно в двух городах – в Калининграде и в Черняховске. Кроме местных команд, в интеллектуальных турнирах принимают участие и знатоки из Литовской Республики и Польши.