Алиханов предложил высаживать придорожные аллеи на месте вырубленных

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-03T15:45:13+03:00

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В понедельник 3 декабря во время прямой линии на канале Россия24-Калининград губернатора Антона Алиханова спросили, можно ли сохранить придорожные аллеи. В частности, главе региона предложили проложить новые дороги без деревьев параллельно существующим.

- Если сделать альтернативные дороги, а эти велосипедистам оставить, то это несомненно будет иметь экономический эффект – скорее всего, похоронит бюджет региона, - ответил губернатор. - А если говорить про аллеи, то в отдельных случаях есть замечательные места, и им обязательно надо присваивать особо охраняемый статус, но не всегда это получается делать.

Далее Алиханов предложил выход из положения.

- У меня опять же предложение – сажать новые. Мы посадили вот в поселке Переславское. Взяли, всем правительством скинулись, и посадили новую аллею. Да, дубам этим краснолистным два-три года, они завтра не станут такими же, какими были те, которые мы, к сожалению, должны были спилить. Но если спросить жителей поселка Переславское, то они довольны расширением дороги, обустройством новых тротуаров и так далее. Несомненно, аллеи в отдельных местах трогать нельзя и их надо сохранять, с другой стороны их надо там, где сохранить невозможно, высаживать новые. Такие же красивые они станут лет через 15-20. Надо этим заниматься всем вместе.