2018-12-03T16:02:22+03:00
Общество

Алиханов – о борьбе с «серыми зарплатами»: Всем работодателям я хочу сказать, что однажды мы придем и за вами

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти в курсе ситуации с выплатой «серых зарплат» в Калининградской области, но с ними можно бороться только сообща. Об этом в ходе «Прямой линии» на ГТРК «Калининград» заявил губернатор Антон Алиханов.

- Я бы сделал поручение. Создайте на сайте правительства раздел для тех, кто хочет анонимно заявить о «серых зарплатах». Но надо понимать, чтобы что-то сделать с этим, мы должны поймать на факте. Но мы, как минимум, посмотрим эти компании на предмет обнала, потому что им надо же где-то наличные деньги брать. Если кто-то сильно захочет, может помочь нам с оперативными экспериментами, - сказал глава региона. – Ко мне обращались рабочие, которые работают на крупных объектах в регионе. «Вот, помогите, нам зарплату не выплатили».Начинаешь помогать, узнавать, а вообще, договор был? Не было. Ну и как я должен вам помочь? Вы подарили свой труд кому-то.

По словам Алиханова, «все хотят хорошие дороги, хорошее здравоохранение», но, получая «серую зарплату», люди должны понимать, что они сами себя грабят.

- Если вы получаете «серую зарплату», вы грабите своих детей, родителей. Так что с этим нужно бороться только вместе. А всем работодателям я хочу сказать, что однажды мы придем и за вами, - сказал губернатор.

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