В ноябре с улиц Калининграда демонтировали 237 рекламных конструкций
.Фото: мэрия Калининграда
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В ноябре в Калининграде демонтировали 237 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Владельцам незаконных конструкций было направлено 21 предписание на демонтаж, кроме этого в список системы «автодозвон» включили 102 телефонных номера с рекламных конструкций
В ноябре власти подготовили 90 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в городской бюджет поступило более 460 тысяч рублей в качестве государственной пошлины и более 737 тысяч рублей по договорам на установку рекламных конструкций.