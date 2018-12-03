В ноябре с улиц Калининграда демонтировали 237 рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-03T16:23:13+03:00

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В ноябре в Калининграде демонтировали 237 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Владельцам незаконных конструкций было направлено 21 предписание на демонтаж, кроме этого в список системы «автодозвон» включили 102 телефонных номера с рекламных конструкций

В ноябре власти подготовили 90 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в городской бюджет поступило более 460 тысяч рублей в качестве государственной пошлины и более 737 тысяч рублей по договорам на установку рекламных конструкций.