2018-12-03T16:23:13+03:00
Общество

В ноябре с улиц Калининграда демонтировали 237 рекламных конструкций

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В ноябре в Калининграде демонтировали 237 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Владельцам незаконных конструкций было направлено 21 предписание на демонтаж, кроме этого в список системы «автодозвон» включили 102 телефонных номера с рекламных конструкций

В ноябре власти подготовили 90 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в городской бюджет поступило более 460 тысяч рублей в качестве государственной пошлины и более 737 тысяч рублей по договорам на установку рекламных конструкций.

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