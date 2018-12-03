Калининградским школьникам расскажут об основах программирования

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-03T16:20:39+03:00

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На этой неделе в калининградских школах стартует акция «Урок цифры», в ходе которой учащиеся 1-11 классов смогут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

- Акция «Урок цифры» представляет собой цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Уроки планируется проводить раз в месяц с февраля по май 2019 года. Каждый из них будет посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков, - сообщили организации акции.

Сообщается, что «Уроки цифры» также позволят ученикам узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция — возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучению.