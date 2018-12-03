2018-12-03T16:59:58+03:00
Общество

Житель Светлогорска лишился автомобиля за долги по алиментам

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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Житель Светлогорска лишился своего автомобиля за долги по алиментам. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.

44-летний мужчина в течение нескольких лет уклонялся от уплаты алиментов двум своим сыновьям и накопил долг в размере 200 тысяч рублей.

Арест счетов должника не решил проблему, так что было принято решение арестовать его автомобиль «Шевроле».

- После ареста автомобиля у должника есть возможность в течение 10 дней погасить задолженность, в противном случае автомобиль после сбора необходимых для реализации документов будет выставлен на торги и продан, а деньги, полученные от его реализации, пойдут в счет погашения задолженности, - заявили в пресс-службе приставов.

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