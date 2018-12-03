2018-12-03T17:10:40+03:00
Общество

Алиханов: В ЛПХ свиней быть не должно

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти после вспышки Африканской чумы свиней не будет больше поощрять разведение свиней в личных подсобных хозяйствах. Об этом в ходе «прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос председатель кооператива «Загорское».

- Мы платили за всех тех свиней, которые изымались из личных подсобных хозяйств. Вопрос – чем заниматься ЛПХ? У нас есть региональная программа, мы готовы помогать ЛПХ в налаживании другого вида бизнеса – птица, мелкий и крупный рогатый скот, замещать свинину другим видом мяса, - сказал глава региона.

Антон Алиханов подчеркнул, что ситуация с АЧС в области и близлежащих странах не позволяет надеяться, что «нас это как-то обойдет».

- Невозможно в ЛПХ организовать такой уровень защиты, чтобы уберечь себя от этой заразы. Поэтому в ЛПХ свиней быть не должно, это закреплено нашей нормативной базой, всем хозяйствам, которые хотят продолжать бизнес, с другими животными мы готовы помогать, - сказал калининградский губернатор.

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