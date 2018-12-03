Калининградский юрист стал двухмиллионным пассажиром «Храброво»

СЕГОДНЯ 17:14 2018-12-03T17:15:06+03:00

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В понедельник в аэропорту «Храброво» встречали юбилейного двухмиллионного пассажира. им стал 39-летний юрист из Калининграда Алексей Геймур. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

- Для меня стало приятной неожиданностью, что я стал двухмиллионным пассажиром. Мне приходится часто летать по рабочим делам, и сегодня я направляюсь в Санкт-Петербург. Аэропорт после ремонта изменился в лучшую сторону, раньше было мало места, сейчас просторно, улучшилось качество обслуживания пассажиров, – отметил Алексей Геймур.

По итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 1,78 млн человек. По состоянию на 3 декабря– два млн пассажиров. Из них на внутренних рейсах – более 1,8 миллиона человек, на международных воздушных линиях – больше 165 тысяч пассажиров.