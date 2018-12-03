В двух калининградских скверах установили новые скамейки и урны

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-03T17:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В двух скверах в Калининграде установили новые скамейки и урны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На обновление скверов из бюджета города выделили 1,5 млн рублей. На эти деньги в сквере им. Шопена уже установили 12 новых двухметровых садово-парковых скамеек и столько же урн.

В сквере по ул. Шевченко установили 16 бетонных урн емкостью по 40 литров, в ближайшие дни здесь появятся и 8 новых скамеек.