2018-12-03T17:20:28+03:00
Общество

В двух калининградских скверах установили новые скамейки и урны

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В двух скверах в Калининграде установили новые скамейки и урны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На обновление скверов из бюджета города выделили 1,5 млн рублей. На эти деньги в сквере им. Шопена уже установили 12 новых двухметровых садово-парковых скамеек и столько же урн.

В сквере по ул. Шевченко установили 16 бетонных урн емкостью по 40 литров, в ближайшие дни здесь появятся и 8 новых скамеек.

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