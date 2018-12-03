2018-12-03T17:25:38+03:00
Общество

Калининградца оштрафовали за размещение нацистской символики

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителя Правдинского района оштрафовали за размещение в социальной сети запрещенной символики. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

Весной этого года мужчина разместил на своей странице в социальной сети лиц нацистскую символику и атрибутику. Его действия были квалифицированы как публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами.

Правдинский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

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