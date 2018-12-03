2018-12-03T17:42:53+03:00
Общество

Калининградская область получит 2,6 млрд рублей на новую программу по расселению «аварийщиков»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В 2019 году в России заработает новая программа по расселению граждан из аварийного жилья. Программа рассчитана до 2024 года, на весь срок ее реализации в Калининградскую область поступит 2,6 млрд рублей, сообщил на правительственной «оперативке» и.о. министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

- Обязательное условие – софинансирование средств областного бюджета в размере 81 млн рублей. По предварительным подсчетам, это позволит расселить 50 тысяч кв. м аварийного жилья, - отметил министр.

По его словам, после того как деньги поступят в регион, власти будут готовы в «кратчайшие сроки» начать работу по переселению людей из жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года.

- Предварительно первоочередные муниципалитеты на 2019 год – Балтийск, Гусев, Советск, Черняховск, Светлогорск, Неман, Гурьевск, Янтарный, Калининград. Это 221,8 миллиона рублей, из которых 215 миллионов – федеральные, – пояснил Сергей Черномаз. Он добавил, что расселять дома будут исходя из более ранней даты признания их аварийными с 2012 года и далее.

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