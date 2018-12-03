Министр: В Калининграде по-прежнему не хватает техники для зимней уборки дорог

СЕГОДНЯ 17:59 2018-12-03T17:59:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области по-прежнему есть недостатки в содержании муниципальной сети дорог в зимний период. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

- Отдельно хотелось бы остановиться на Калининграде. В этом году городу было выделено 45 млн рублей, впервые город покупает новую технику: три комбинированные дорожные машины уже пришли на прошлой неделе, до нового года придут еще три единицы техники, - сказала министр.

Таким образом, в городе будет 21 машина, но этого количества транспорта недостаточно, отметила Елена Дятлова.

- Калининград закрывает потребность (в технике), проводя аукционы на аренду техники, и до Нового года такой контракт заключен. Кроме этого, Калининград ведет подготовку к проведению аукциона на 5 млн рублей, для того, чтобы обслуживать городские дороги после Нового года, - сказала министр развития инфраструктуры.