Алиханов предложил изъять у собственников исторические фахверковые склады в Железнодорожном

СЕГОДНЯ 18:07 2018-12-03T18:07:42+03:00

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Собственники исторических фахверковых складов в поселке Железнодорожный до сих пор не приступили к их восстановлению. Об этом на правительственной «оперативке» рассказал руководитель службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Два собственника складов находятся в Москве и Зеленоградске. В прошлом году они были привлечены к административной ответственности. В этом году наша Служба провела еще четыре проверки в Железнодорожном. Но ни наши предписания, ни штрафы не заставили пользователей выполнять свои обязанности по содержанию памятников. Хотя в своё время они обещали провести ремонт и реставрацию складов с привлечением именитого архитектора, - сказал Маслов.

Губернатор Антон Алиханов предложил инициировать процедуру изъятия фахверковых складов у недобросовестных пользователей. Также Алиханов поручил министерству развития инфраструктуры подключиться к переговорам Службы с Калининградской железной дорогой о ремонте еще одного памятника в Железнодорожном – здания вокзала. Как сообащет пресс-служба праивтельства, железнодорожникам предстоит восстанавливать часть декоративных элементов, которые были утрачены в результате несогласованных со Службой работ, и вернуть прежний цвет фасаду первого этажа здания, покрашенного в фирменные цвета железной дороги.