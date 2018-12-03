Калининградские власти купят 106 квартир для детей-сирот

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-03T18:12:48+03:00

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В этом году в Калининградской области 106 детей-сирот получат квартиры. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, власти уже купили 41 квартиру для детей-сирот. Восемь квартир находятся в Калининграде, 15 – в Гурьевске и 18 – в Советске.

- Также заключены контракты на покупку 58 квартир в Зеленоградске, Гурьевске, Светлом и Калининграде, еще 7 контрактов находится на стадии подписания, аукционы по ним уже состоялись – это жилые помещения в Зеленоградском городском округе, - сказала Анжелика Майстер.

Всего на приобретение квартир для детей-сирот в этом году было выделено 172млн рублей.