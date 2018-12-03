В Калининграде работник автомастерской угнал и разбил автомобиль

СЕГОДНЯ 18:22 2018-12-03T18:23:08+03:00

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В Калининграде за угон автомобиля задержали работника автосервиса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

52-летинй житель Зеленоградского района оставил свой кроссовер в автомастерской на улице Ялтинской. В понедельник мужчина приехал забирать свой автомобиль и не обнаружил его. После этого он обратился в полицию.

Вскоре полицейские обнаружили кроссовер со следами ДТП на Московском проспекте, а затем вышли на угонщика. Им оказался 38-летний работник автосервиса.

Мужчина уже сознался в содеянном, на него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а это лишение свободы на срок до пяти лет.