В квартире у калининградца загорелась газовая колонка

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-04T08:28:25+03:00

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В минувший понедельник 3 декабря пожарные по тревоге выезжали в Московский район города Калининграда. В 16.50 поступило сообщение о том, что на улице Багратиона горит квартира в пятиэтажке.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в пятиэтажном панельном доме в однокомнатной квартире выгорела газовая колонка и мебель. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

К счастью, обошлось без пострадавших. Серьезных последствий удалось избежать.