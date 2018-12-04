2018-12-04T10:08:38+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» уволила гендиректора Лепсая

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Калининградская «Балтика» расторгла контракт с генеральным директором клуба Теймуразом Лепсая. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики». Новым генеральным директором клуба «Балтика» назначен Тажутдин Качукаев, который на протяжении трех лет являлся генеральным директором ФК «Химки».

- Для нас это решение связано с его богатым руководящим опытом и хорошими спортивными результатами, он построил финансово эффективный механизм работы, и, я уверен, что с нашими амбициями и возможностями он сможет реализовать задачи, поставленные перед командой «Балтика» на ближайшие сезоны, - отметил председатель Совета директоров ФК «Балтика» Александр Шендерюк-Жидков.

Он также сообщил, что на текущий сезон перед клубом ставится задача – остаться в ФНЛ.

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