На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода
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В понедельник, 3 декабря, в области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД,
На улице Судостроительной в Калининграде водитель «Ауди» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда 37-летняя пешеход получила травмы.
Еще одно ДТП произошло на Большой Окружной. Водитель «Нисана» выехал на встречку и врезался в грузовой ГАЗ. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы.