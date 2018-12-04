На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода

4 Дек. 10:22 2018-12-04T10:22:56+03:00

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В понедельник, 3 декабря, в области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД,

На улице Судостроительной в Калининграде водитель «Ауди» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда 37-летняя пешеход получила травмы.

Еще одно ДТП произошло на Большой Окружной. Водитель «Нисана» выехал на встречку и врезался в грузовой ГАЗ. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы.