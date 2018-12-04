2018-12-04T11:08:21+03:00
Спорт

Новый гендиректор «Балтики» намерен оценить целесообразность зарплат игроков

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Новый генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев первым делом намерен изучить договоры с игроками команды и тренерским штабом, оценить их экономическую целесообразность. Об этом Качукаев сообщил журналистам.

- В клубе будет оставлена должность спортивного директора, возможно на нее будет назначен кто-то из местных молодых специалистов, - отметил гендиректор. - Я за то, чтобы в первую очередь наладить финансовую ситуацию, определить костяк команды, провести селекцию с прицелом на будущий сезон, чтобы у команды был свой отличительный почерк.

Председатель Совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков отметил, что на сегодняшний день все долги по заработной плате погашены, также отсутствует налоговая задолженность.

- На счетах клуба средства есть, которые необходимо направить на погашение задолженностей перед контрагентами, - сказал Шендерюк-Жидков, добавив, что

что новому генеральному директору на ближайшее время поставлена задача представить план финансового оздоровления клуба.

Напомним, накануне стало известно, что Совет директоров «Балтики» принял решение уволить гендиректора клуба Теймураза Лепсая.

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