Новый гендиректор «Балтики» намерен оценить целесообразность зарплат игроков
Новый генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев первым делом намерен изучить договоры с игроками команды и тренерским штабом, оценить их экономическую целесообразность. Об этом Качукаев сообщил журналистам.
- В клубе будет оставлена должность спортивного директора, возможно на нее будет назначен кто-то из местных молодых специалистов, - отметил гендиректор. - Я за то, чтобы в первую очередь наладить финансовую ситуацию, определить костяк команды, провести селекцию с прицелом на будущий сезон, чтобы у команды был свой отличительный почерк.
Председатель Совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков отметил, что на сегодняшний день все долги по заработной плате погашены, также отсутствует налоговая задолженность.
- На счетах клуба средства есть, которые необходимо направить на погашение задолженностей перед контрагентами, - сказал Шендерюк-Жидков, добавив, что
что новому генеральному директору на ближайшее время поставлена задача представить план финансового оздоровления клуба.
Напомним, накануне стало известно, что Совет директоров «Балтики» принял решение уволить гендиректора клуба Теймураза Лепсая.