2018-12-04T11:13:33+03:00
Общество

Минсельхоз: Калининградская область занимает первое место в РФ по урожайности кукурузы

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградская область занимает первое место в России по урожайности кукурузы. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства РФ.

Урожайность кукурузы в регионе составляет 113 центнеров с гектара в бункерном весе. На некоторых полях в область урожайность этой культуры достигала 200 центнеров с гектара, при этом, средняя урожайность кукурузы по России составляет 49 центнеров с гектара

- Климатические условия текущего года способствовали повышению качества зерна пшеницы. К продовольственной категории отнесено 192,5 тысячи тонн или 93 процента от валового сбора, что выше уровня прошлого года почти в четыре раза, – сообщила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

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