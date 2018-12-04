Минсельхоз: Калининградская область занимает первое место в РФ по урожайности кукурузы

4 Дек. 11:13 2018-12-04T11:13:33+03:00

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Калининградская область занимает первое место в России по урожайности кукурузы. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства РФ.

Урожайность кукурузы в регионе составляет 113 центнеров с гектара в бункерном весе. На некоторых полях в область урожайность этой культуры достигала 200 центнеров с гектара, при этом, средняя урожайность кукурузы по России составляет 49 центнеров с гектара

- Климатические условия текущего года способствовали повышению качества зерна пшеницы. К продовольственной категории отнесено 192,5 тысячи тонн или 93 процента от валового сбора, что выше уровня прошлого года почти в четыре раза, – сообщила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.