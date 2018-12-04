В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и горячей воды

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-04T11:25:06+03:00

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Во вторник, 4 декабря, в Калининграде на десяти улицах будет отключено электричество .Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

До 13:30 света не будет в Ленинградском районе на Ленинском пр. 11, 27-31; ул. Иванникова 1аб, 2-4, 3 (реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями), 5; ул. Соммера 1-7, 9-11, 13, 15-21.

С 13:30 до 18 часов свет будет отключен на ул. марш. Борзова 93а-в, 95 (д/с № 122 и модуль ГВС), 103, 103аб, ул. Каштановая аллея 145а, 147 (школа № 50), 157, ул. Олимпийская 10-16, 20-24.

До 18 часовв Центральном районе не будет электричества на ул. Тихоненко 1-19, 4-24, 25-31, ул. Тенистая аллея 22г, 26, 31, 31а, 37аб, 39, 39б, ул. с-та Мишина 7-13, 10, 14-20, 15- 25а, 22-30, 24 (котельная), ул. Дубинина 10, 12, 15, 18-22, 19-29, 24 (дом сестринского ухода), 33, 35.

До 18 часов из-за ремонта поврежденного участка теплотрассы не будет горячей воды на ул. Зарайская 1-19, Московский пр. 60-74, 83-97, ул. Тюленина 2 (школа № 41), 4 (д/с № 31), 6-8, 11-15а, ул. Фрунзе 4, 6, 28.