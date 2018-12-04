У Дома Советов откроют самый большой ледовый каток в Калининграде

4 Дек. 11:42 2018-12-04T11:42:39+03:00

Там заработает ярмарка и зоны для отдыха с детьми

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Территория Дома Советов в Калининграде будет оформлена к Новому 2019 году. Там планируют организовать ледовую арену. Кроме того, у Дома Советов откроется ярмарка и тематические зоны, где можно отдыхать с детьми. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова.

- На ярмарке у Дома Советов можно будет купить традиционно, живые ели, отдохнуть с детьми, погулять. Вся территория превратится в новогоднее пространство для отдыха. Там планируют организовать ледовую арену – самый большой каток в городе. Карусели установят к 20-м числам декабря. Появится ли там большая елка – это на усмотрение организаторов и дизайнера, который украшает всю эту площадь, – сказала Апполонова.

Замглавы администрации города отметила, что елки появятся в Чкаловске и микрорайоне имена Космодемьянского в Калининграде. В микрорайонах будут организованы праздничные мероприятия, вечерние гуляния, утренники и детские представления.

Также в планах организовать площадку торжеств в районе «Киноленда» в бывшем Балтрайоне.