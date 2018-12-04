Скалолаз из Калининграда выиграл серебро чемпионата мира среди военнослужащих

4 Дек. 11:44 2018-12-04T11:44:47+03:00

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Скалодром комплекса ЦСКА в Москве собрал больше 30 скалолазов из Швейцарии, Австрии, Испании, Словении, Казахстана и России на первом чемпионате мира среди военнослужащих.

В составе отечественной сборной отличился и калининградец, спортсмен срочной службы ЦСКА Николай Мичуров.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он ваял серебро в дисциплине «трудность».

Николай в решающем подъеме преодолел отметку в 23 перехвата, уступив только спортсмену из Словении. Третьим стал еще один россиянин, четырехкратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов.

В этом году медали чемпионатов мира среди военнослужащих по дзюдо и стрельбе из лука завоевали калининградки Анжела Гаспарян и Наталья Авдеева, выиграв две бронзы и золото с серебром в Бразилии и Иране соответственно.