2018-12-04T11:46:44+03:00
Общество

В Советске в магазине продавали поддельные духи и часы

Виктор Сергеев
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В Советске полицейские пресекли продажу поддельной парфюмерии и духов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В одном из магазинов на улице Победы сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили контрафактную парфюмерию и часы, маркированные товарными знаками популярных брендов. Всего было изъято более 100 единиц продукции на 1,12 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака», владельцу магазина грозит до двух лет лишения свободы.

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